بالفيديو.. خبير اقتصادي: مصر لديها فرص استثمارية واعدة خلال منتدى دافوس

أكد طارق متولي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن منتدى دافوس الاقتصادي، يعتبر أكبر تجمع اقتصادي عالمي يقام كل عام في فصل الشتاء في مدينة دافوس في جنيف في سويسرا، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستمر لمدة 5 أيام وتم إنشاؤه في 1971 والدورة الحالية تعتبر الـ54 بهدف التقاء النخب من مختلف الفئات والجنسيات لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، ويضعوا لها بعض الحلول التي من الممكن أن تساعد العالم على تفاديها.

وقال "متولي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن الهدف من المؤتمر تعزيز التعاون الدولي وبناء جسور الثقة المتبادلة بين الشعوب لمساعدة العالم على مزيد من الترابط الاقتصادي، ويقام المؤتمر هذا العام تحت شعار إعادة بناء الثقة، حيث يضم المنتدى رؤساء جمهوريات ومسئولين بدول العالم، ورجال أعمال.

وتابع، أن هناك أكثر من 1000 شركة على مستوى العالم، سيكون هناك ممثلين لهم في منتدى دافوس الاقتصادي، مؤكدا أن مصر يمكنها أن تطرح فرص استثمارية من خلال هذا المنتدى الهام.

وأردف، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن مصر يمكنها أن تطرح مشاكل دول الشرق الأوسط، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم بتلك الدول.