ذكرى وفاة "الكروان".. محطات في مسيرة كارم محمود

تحل علينا ذكرى وفاة الكروان كارم محمود الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1995، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما، بدأ حياته مقرئ للقرآن الكريم في مسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

اتجه كارم محمود إلى القاهرة عام 1938، ليلتحق بمعهد الموسيقى العربية ويدرس على يد عباقرة الطرب أبرزهم محمد الموجي، رياض السنباطي، كامل محمود، اكتشف موهبته الغنائية المخرج توجو مزراحي وقدمه في أول أعماله الفنية عام 1946.

شارك كارم محمود في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية أبرزها: "ملكة الجمال، ورد شاه، الخمسة جنيه، فايق ورايق، لسانك حصانك، نور عيوني، حلاق بغداد، نص الليل، شادية الوادي، قتنة، معلهش يا زهر، ليلة غرام" وغيرها من الأعمال الفنية العالقة في أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا.

حصل الفنان الراحل كارم محمود على عدة ألقاب منها "الكروان" لأنه تميز بصوته العذب، حيث إنه كان يجيد مخارج ألفاظ اللغة جيدًا، لذلك كان يرشح دائمًا لعمل العديد من الاوبريتات الشهيرة مثل: "مصرع كليوباترا، ليلة من ألف ليلة وليلة، العشرة الطيبة".

رحل كارم محمود عن عالمنا داخل مستشفى سانت ماري في لندن بعد إجرائه عملية جراحية وكانت جملته الأخيرة "الرجاء حماية الاحبال الصوتية طوال الجراحة".