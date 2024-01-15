ظهور أجسام فضائية تهاجم القوات البحرية الأمريكية بالعراق

في أحدث تطورات الأجسام الطائرة غير المعروفة “UFO”، كشفت تسريبات من القوات البحرية الأمريكية عن مقطع فيديو مثير يظهر طائرة غامضة بشكل يشبه "قنديل البحر" والتي أرهبت الجنود في العراق لسنوات.

الفيديو، الذي تم تسريبه أولاً بواسطة المخرج الوثائقي حول UFO، جيريمي كوربيل، يظهر الطائرة المجهولة وهي تنزلق بشكل غير مرئي فوق القاعدة الأمريكية، ويمكن رؤيتها فقط على كاميرات الأشعة تحت الحمراء.

الكائن الطائر الغامض الذي أطلق عليه البعض اسم "قنديل البحر"، بسبب تشابهه مع هذا الكائن البحري، يظهر بأشكال مختلفة أثناء تحليقه، ويبدو أنه يمتلك أطرافًا متدلية.

أحد أفراد القاعدة الأمريكية يكشف السر

في مقابلة أجرتها ديلي ميل مع مايكل كونكوسكي، الذي كان جزءًا من القاعدة البحرية في العراق، قال: "لقد انتهى الأمر إلى أن أصبح مثل قصة شبح القاعدة. لم تكن تبدو في وضع يهددنا على الإطلاق، لكن القاعدة لم تتخذ أي مخاطر خلال هذه المواجهة الليلية الغريبة".

كونكوسكي أشار إلى أن الجنود حاولوا تحديد هذا الكائن باستخدام مختلف أنواع الأجهزة، بما في ذلك الرؤية الليلية، ولكن دون جدوى.

وأضاف: "لم يكن الأمر كما لو أننا كنا نتدافع إلى مواقعنا الدفاعية أو أي شيء من هذا القبيل. إنها بقيت مجهولة إلى حد كبير".

من جهته، أكد بريان إنتين، كبير المراسلين الوطنيين لقناة News Nation، التي نقلت الخبر، أنهم قاموا بالتواصل مع وزارة الدفاع للحصول على تعليق حول الفيديو عدة مرات، ولكن البنتاجون لم يقدم تفاصيل محددة حول الفيديو أو يؤكد صحته.

اللقطات جاءت من مصادر موثوقة

وفي تقرير لـ TMZ، أكد المخرج جيريمي كوربيل أن اللقطات أتت من مصادر موثوقة "خاطرت بإيصالها" له، وأن هذا الكائن الطائر لا يمكن رؤيته إلا على كاميرا حرارية.

المثير أكثر هو أن هذا التسريب يأتي في وقت تزايد فيه الاهتمام بالظواهر الجوية الغامضة، حيث يخطط أعضاء لجنة الرقابة في مجلس النواب لإجراء إحاطة سرية حول هذه الظواهر اليوم في الكونغرس.

الاجتماع السري سيقوده توماس مونهايم، كبير مراقبي التجسس، والمفتش العام لمجتمع الاستخبارات الأمريكي، ومن المتوقع أن يكشف عن تفاصيل "سرية" حول برنامج استرجاع الحوادث غير القانوني.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-12956423/Floating-Jellyfish-UFO-haunted-military-base-Iraq-years-says-former-Marine-intelligence-analyst-shown-infrared-video-colleagues.html#v-4609793857935527686