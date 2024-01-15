حبس 3 أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات في المرج

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 3اشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة.

وارسلت المضبوطات الي المعمل الكيمائي.

وتعود تفاصيل القضية الي ضبط (3 أشخاص) بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,900 كيلو جرام) ، وضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.