ads
الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 3 أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات في المرج

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 3اشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة 
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة.
وارسلت المضبوطات الي المعمل الكيمائي.

وتعود تفاصيل القضية الي ضبط (3 أشخاص) بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,900 كيلو جرام) ، وضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3أشخاص المخدرات المرج