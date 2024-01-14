صور| «سياحة النواب»: توصي بفتح خطوط طيران جديدة لأفريقيا

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعين برئاسة النائبة نورا علي.

وناقش الاجتماع الأول أثر قرار سلطة الطيران المدني، بالتعميم لجميع الشركات العاملة بمصر، بشأن اقتصار إصدار التذاكر على الرحلات التي تبدأ من مصر ووقف أي تذاكر من مصر للرحلات التي تنطلق من الخارج.

جاء ذلك بحضور الطيار محمد إبراهيم موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وعمرو محمد عدوي رئيس القطاع التجارى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأعلنت النائبة نورا علي، تأييدها للقرار كونه يحافظ على إيراد مصر من العملة الصعبة، مطالبةً بدراسة الضرر الواقع على بعض الشركات وعمل استثناءات لبعض الحالات للمحافظة على الشركات التي تستجلب السائحين.

وناقش الاجتماع الثاني، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة، بشأن عدم وجود خطوط طيران لشركة مصر للطيران إلى ساحل العاج (كوت ديفوار).

وأوضحت "نورا علي" أن العلاقات المصرية الأفريقية تاريخية ترجع إلى عقود ممتدة، ما يستدعي إزالة العقبات لدفع التعاون وتنمية التجارة البينية بين مصر وأفريقيا.

وأوصت اللجنة ببحث إمكانية تشغيل خطوط مباشرة تربط القاهرة وساحل العاج والعكس، حيث أفاد الطيار محمد ابراهيم بأنه سيتم تشغيل الخط في شهر يونيو 2024 (بصفة مبدئية).

كما أوصت اللجنة بفتح أسواق جديدة من أفريقيا إلى المقاصد السياحية المصرية، وتوفير خدمات الطيران بسعر مناسب، لتنشيط الحركة السياحية ولتوطيد العلاقات بين مصر وأفريقيا.

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