ريم البارودي: "عرض الأعمال على المنصات يسهم في نجاحها بالوقت الحالي"

عبرت النجمة ريم البارودي عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على أول بطولة مطلقة لها خلال مسلسل "بنات السباعي" الذي عرض مؤخرا عبر إحدى المنصات.

وأضافت ريم في تصريح ل"البوابة نيوز":" عرض الأعمال الفنية على المنصات أصبح يسهم في نجاحها خلال الوقت الحالي والجمهور يتابعها بشكل كبير عبر التليفزيونات الحديثة والموبايل، حتى الأجيال الأكبر سنا يستعينون بالشباب من العائلة ويتابعون الأعمال سويا، وهناك العديد من الأعمال التي حققت مؤخرا نجاحا كبيرا وهي على المنصات".

وتابعت البارودي:" صحيح أن مسلسل "بنات السباعي" عرض على منصة خليجية ولكنه الحمد لله لاقى نجاحا كبيرا وقبله تم عرض العديد من الأعمال المصرية عليها، في النهاية الجمهور يبحث عن الأعمال الجيدة ويتابعها في الوقت المناسب معه وهذه ميزة كبيرة للعرض على المنصات".

وتعد حكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات، ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.