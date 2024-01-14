نيللي كريم: تأثرت كثيرا عند انتهاء تصوير "روز وليلى"

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بتكرار التعاون مع الفنانة يسرا من خلال مسلسل “روز وليلى” الذي يتم عرضه على إحدى المنصات، كتابة كريس كول، ومعالجة درامية لـ رضوى شاهين، وإخراج البريطاني أدريان شيرغولد.

وقالت “كريم”: العمل إلى جانب يسرا له طعم مختلف، رغم مشاركتي لها من قبل في عدة أعمال سابقة أبرزها "سرايا عابدين" على MBC، إلا أن ما يميز "روز وليلى" هو كثرة المَشاهد المشتركة التي تجمعني بها، حيث انه هناك كيمياء مشتركة بيننا، وهو الأمر الذي سيلمسه الجمهور بوضوح وصدق خلال الحلقات".

وعن شخصية روز تقول: " روز هي الأكثر مرحًا ورومانسيةً وانفتاحًا على الحياة، وهي طموحة أكثر من ليلى، فـ ليلى من عائلة ثرية وهي ميسورة الحال أبًا عن جد. ولكن في سياق الأحداث، نجد أن كل واحدة منهما تؤثر على الأخرى وتشدّ رفيقتها نحو المغامرة والأكشن طوال الوقت، فتقعان سويًا في المتاعب مرةً تلوَ الأخرى."

وتضيف نيللي كريم: "يتميز المسلسل بأجوائه الجميلة رغم صعوبة المشاهد. فشخصيتَي روز وليلى صادقتان وشفّافتان جدًا، لذا أذكر أننا بكينا بصدق ولا سيما خلال المشاهد الأخيرة، وتأثرنا كثيرًا لانتهاء التصوير."

“روز وليلى” بطولة: يسرا، نيللي كريم، أحمد وفيق، تيام قمر، رغد الفيصل، هشام عاشور، عارفة عبد الرسول، وظهور خاص للنجمة أمل رزق، ابراهيم السمان، حسن أبو الروس، مروان يونس، محمد ناصر، فادي خفاجة، ولأول مرة محمد سالم، وآخرين. وضع الموسيقى التصويرية عمرو اسماعيل.