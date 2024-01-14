فيوتشر يفاوض محليين وأفارقة لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي

دخلت إدارة نادي فيوتشر، في مفاوضات جادة مع لاعبين محليين وأفارقة، وذلك من أجل ضم بعض العناصر منهم خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لمساعدة الفريق في المنافسة على الألقاب هذا الموسم محليا وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

ووضعت إدارة فيوتشر سياسة جديدة بالتعاقد مع لاعبين صغار السن من أجل الاستثمار وبيعهم بعد فترة بمبالغ مالية كبيرة سواء داخل مصر أو خارجها .

كان فيوتشر قد ضم 3 لاعبين شباب من الأهلي مؤخرا مقابل انتقال عمر كمال للأحمر، وهم، أحمد كباكا، وعبدالرحمن رشدان، ومحمد زعلوك .

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة سموحة بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة، في اللقاء المقرر له بعد غد الثلاثاء .