أمم أفريقيا 2023.. تعرف على تشكيل الفراعنة أمام موزمبيق

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفراعنة في مواجهة موزمبيق في مستهل مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية والمقامة في كوت ديفوار حتي 9 فبراير المقبل.



مباراة مصر أمام موزمبيق، ستنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب فيليكس بوانيي، في أبيدجان.



ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، بجانب منتخبات موزمبيق، غانا وكاب فيردي.



وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، محمد صلاح.

500 مشجع يؤازرون مصر أمام موزمبيق

وقال سفير مصر فى كوت ديفوار، فى تصريحات إذاعية انه من المنتظر أن يحضر من 300 لـ 500 مشجع مصرى مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق، وتم توفير التذاكر للجماهير المصرية الموجودة فى كوت ديفوار، وسيكون هناك اهتمام أكبر بكثير لمباراة مصر أمام غانا فى المباراة المقبلة، عن مواجهة موزمبيق".



وأضاف السفير المصرى، "نسعى بكل قوة أن يكون هناك كل سبل الراحة لمنتخب مصر وكافة اللاعبين، وهناك متابعة قوية من قبل جميع الصحف وأيضًا الإعلام فى كوت ديفوار للمنتخب المصري بكل نجومه، والجميع ينتظر مباراة مصر وموزمبيق اليوم وسيكون هناك عدد جيد من الجماهير بالطبع للمباراة اليوم.

ويسيطر منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 7 بطولات، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، يليه نيجيريا برصيد 3 بطولات.



ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.



ويعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة رقم 43 ، ثم كوت ديفوار 24 مرة وغانا 23 مرة .



"منتخب مصر الأكثر تتويجا باللقب"

يعد منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي، للفوز ببطولة أمم أفريقيا، حيث يمتلك في رصيده 7 ألقاب أعوام 1957 - 1959 - 1986 - 1998 - 2006 - 2008 - 2010.



وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في أمم أفريقيا 3 مرات في 1962 و2017، 2021 والمركز الثالث في أعوام 1963 و1970 و1974، والمركز الرابع في أعوام 1976 و1980 و1984.



"قائمة منتخب مصر"

محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم و ياسر إبراهيم ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور و أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.