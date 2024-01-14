رئيس جامعة بنها يكرم المشاركين في دورة المدرب المشارك TOT

كرم الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، المشاركين في دورة TOT (المدرب المشارك).

وأكد الجيزاوي، في بيان له اليوم، أن جامعة بنها حريصة على تحسين ثقافة التدريب داخل المركز وبناء قدرات وتنمية مهارات الكوادر البشرية وتأهيلها للقيادة، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم كافة الإمكانات لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للنهوض بالجامعة على كافة المستويات، بما ينعكس بدوره على أداء العمل وتحسين جودته.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مركز تنمية القدرات يستهدف التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة، كما أن المركز قام بإعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور هاني شحتة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، إن الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام، تم خلالها إكساب المشاركين بالمعلومات والمهارات المطلوبة وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية، كما تم تزويدهم بأنواع التدريب وتطوير أدائهم وإكسابهم القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعة وكيفية إعدادها.

وأوضح مدير المركز أن البرنامج استهدف رفع أداء المتدربين باستعمال أفضل وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد مواد تدريبية متميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة بالإضافة إلى تقييم التدريب ومتابعته.