مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بصفة نهائية علي مشروع القانون.

وجاءت موافقة النواب نهائيا وقوفا كما دعي رئيس المجلس النواب قائلا الموافق من حضراتكم علي مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف وهو ما تم ولذلك اعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا ويتضمن مشروع القانون 3 مواد جاءت كما يلي بعد الموافقة النهائية عليها .

المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار اليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

وتناولت المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، المادة الثالثة وهي مادة النشر والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

