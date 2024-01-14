سقوط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة بالدرب الأحمر

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص أنتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة صاحب محل وابنه بالدرب الأحمر .

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك محل مفروشات ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) وقرر أحدهم بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبته فى تغيير عُملة "محلية إلى أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفى وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم ، ولدى حضورهما للمكان المتفق عليه حضر إليهما (عدد من الأشخاص) يستقلون سيارة "ميكروباص" وقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة" وإستولوا منهما على مبلغ مالى عملة "محلية" ولاذوا بالفرار .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – السيارة "الميكروباص" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وأفادو بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.