تقديم خدمات توعوية لأكثر من 200 ألف مواطن في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، انه تم تقديم ١٢٥٠٠ ندوة صحية وسكانية لأكثر من ٢٠٠ الف مواطن خلال عام ٢٠٢٣ تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والتى تهدف الى تحسين الخصائص السكانية للمواطنين.

واختتمت إدارة الاعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بدمياط بقيادة و إشراف الدكتورة مروة صالح مدير الإدارة عام 2023 بتقديم أكثر من ١٢٥٠٠ ندوة توعوية بتنفيذ فرق من أكفأ الأطباء و الطبيبات بمديرية الصحة و الادارات الصحية التابعة لها ،

حققوا النفع و الفائدة لأجمالي ٢٠٠ الف فرد من أبناء المحافظة .

عقدت الندوات بإدارات المحافظة الأربعة دمياط و كفرالبطيخ و كفرسعد و فارسكور والزرقا باختلاف الفئات المستهدفة و التى تم استهدافها فى الحضانات و المدارس والجامعات و بمنشآت حكومية صحية كالمستشفيات و الوحدات الصحية و مراكز تجمهر موظفي المنشآت الحكومية و الخاصة و مراكز ذوي الهمم و دور المسنين ، و المساجد، و الكنائس .

واعتنت الندوات المقدمة بتثقيف العامة بالقضية السكانية والآثار المترتبة عليها للفرد و المجتمع ، كذلك القضايا المتعلقة بالمرأة بما فيها الصحة الإنجابية و التربية الإيجابية و مناهضة العنف ضد المرأة و الذي يتم بالتنسيق مع أعضاء المجلس القومي للمرأة بالمحافظة و بلغ عددها حوالي 7000 ندوة لجمهور مكون من حوالي مئة الف فرد من السيدات و الرجال، إضافة إلي التعريف بأماكن تقديم الخدمات المتعلقة بالمبادرات الرئاسية علي رأسها ١٠٠ يوم صحة عن طريق حوالي 34 الف ندوة علي مدار العام في كل من المحاكم و النيابات و هيئة مجلس الدولة و هيئة ميناء دمياط و مديرية التربية والتعليم و المجلس القومى للمراة، كذلك تم التوعية بحملات التطعيمات للأطفال و حملات تجريع البلهارسيا بواقع ١٥٠ ندوة استفاد بها نحو ألفي فرد ، إضافة الي تقديم المحاضرات في الأيام العالمية المنوطة بالصحة كاليوم العالمي لكبار السن و اليوم العالمي للسكري تتضمن توزيع المنشورات التوعوية و الهدايا علي المواطنين.