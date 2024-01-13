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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي لا يزال في المستشفى وموعد خروجه لم يحدد بعد

لويد أوستن
لويد أوستن
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم السبت، إن وزير الدفاع لويد أوستن، لا يزال في المستشفى بسبب مضاعفات لسرطان البروستاتا.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، الميجر جنرال بات رايدر، في بيان، أن أوستن (70 عاما) بحالة جيدة، وأنه على اتصال بكبار موظفيه ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في أنحاء العالم.

وزار أوستن مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند يوم 22 ديسمبر للخضوع لعلاج لسرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى مرة أخرى في الأول من يناير بسبب مضاعفات منها التهاب في المسالك البولية ثم بقي هناك منذ ذلك الحين.

تشير تصريحات البنتاجون إلى أن حالة وزير الدفاع الأمريكي مستقرة، لكنه لا يزال في المستشفى بسبب مضاعفات لسرطان البروستاتا.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن سيبقى في المستشفى لفترة أطول من المتوقع.

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