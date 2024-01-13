مدرب غينيا: لن نشارك في أمم أفريقيا للتمثيل المشرف

أكد خوان ميشا، المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية، أن مشاركة فريق في بطولة أمم أفريقيا والتي تنطلق بعد ساعات قليلة، بكوت ديفوار، لن تكون تحصيل حاصل ولم نأت لتمثيل المشرف، مؤكدًا أن جميع اللاعبين لديهم رغبة في الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة.

وأضاف ميشا في تصريحات إعلامية، أن منتخب غينيا يواجه صعوبة في المباراة الأولى أمام الكاميرون، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء افتتاح مشوار منتخب الرعد الوطني بالبطولة والمقرر لها الإثنين المقبل، ومن ثم باقي مباريات المجموعة على أمل تخطي دور المجموعة والتأهل إلى الدور المقبل.

يلعب منتخب غينيا الاستوائية في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات السنغال والكاميرون وجامبيا.