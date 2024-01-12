تقرير: استثمارات الأجانب في العقارات يرتفع بمعدل 147.5 مليون دولار في مصر خلال عام

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات 147.5 مليون دولار على أساس سنوي لتسجل 312.5 مليون دولار في أول 3 شهور من العام المالي الجاري بعد أن كانت 165 مليون دولار .

فيما أظهرت معدلات تأسيس الشركات الجديدة في مصر بقيمة 993.3 مليون دولار مقابل 975.3 مليون دولار في نفس المدة من العام السابق بزيادة تبلغ 18 مليون دولار.

وحسبما كشف التقرير عن استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خصوصا في القطاع البترولي نحو 1.4 مليار دولار والذي يمثل استثمارات شركات البترول الأجنبية؛ رغم تراجع التحويلات للعاملين بالخارج وهي تتضمن استرداد التكاليف التي تتحملها الشركات الأجنبية عن أعمال البحث والتنقيب عن البترول وعمليات التشغيل والتنمية، ليتحسن بذلك معدل تخارج الشركات في القطاع البترولي من 320.5 مليون دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي الماضي لتصبح 247.8 مليون دولار في نفس المدة من العام المالي الجاري بتحسن يبلغ 72.7 مليون دولار.

وحافظ المستثمرون الأجانب على استثماراتهم في الأموال الساخنة ليصل حجم تخارج تلك الاستثمارات لحوالي 523.4 مليون دولار بعد أن كانت 2.2 مليون دولار بتحسن يبلغ 1.7 مليار دولار.