اقرأ غدًا في «البوابة».. ضربات أمريكية بريطانية للحوثيين فى اليمن

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 13 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ضربات أمريكية بريطانية للحوثيين فى اليمن.. بايدن: انتظروا المزيد من الإجراءات.. والميليشيا: لن تمر دون رد وعقاب

طهران تدين.. وحماس تحذر من توسيع الصراع.. وحزب الله: أمريكا شريك كامل فى المجازر الإسرائيلية

ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات

مأزق بايدن أمام الكونجرس.. نواب ديمقراطيون: لا يمكن للرئيس إرسال القوات المسلحة للخارج إلا بتفويض قانونى

مقاتلات وغواصات ومدمرات أبرز الأسلحة المستخدمة فى الهجوم

«أنقذوا الأطفال».. الاحتلال قتل 10آلاف طفل فى غزة

إسرائيل تسعى للإفلات من تهمة «الإبادة الجماعية» أمام محكمة العدل الدولية.. تل أبيب تزعم أن العمليات العسكرية في غزة دفاع عن النفس

الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي أخفق مرارا فى احترام القانون الدولي