ads
الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يصعد 45 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت اسعار الذهب في مصر قفزة جديدة مقدارها 45 جنيها مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل مخلات الصاغة لليوم الثاني علي التوالي وذلك في سعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر.
سجل سعر عيار 14 الأدني فئة حوالي 2153 جنيه للبيع و 2173 جنيه للشراء وعيار 18 الأوسط نحو 2769 جنيه للبيع و 2794 جنيه للشراء و كيلو الذهب حوالي 3.7 مليون جنيه للبيع و 3.725 مليون جنيه للشراء.
بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3230 جنيه للبيع و 3260 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 3691 جنيه للبيع و 3726 جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 25.803 ألف جنيه للبيع  26.1 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 114.803 ألف جنيه للبيع و 115.9 ألف جنيه للشراء.
 

سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم عيار 18 اليوم عيار 24 اليوم