الذهب يصعد 45 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

شهدت اسعار الذهب في مصر قفزة جديدة مقدارها 45 جنيها مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل مخلات الصاغة لليوم الثاني علي التوالي وذلك في سعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر.

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة حوالي 2153 جنيه للبيع و 2173 جنيه للشراء وعيار 18 الأوسط نحو 2769 جنيه للبيع و 2794 جنيه للشراء و كيلو الذهب حوالي 3.7 مليون جنيه للبيع و 3.725 مليون جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3230 جنيه للبيع و 3260 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 3691 جنيه للبيع و 3726 جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 25.803 ألف جنيه للبيع 26.1 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 114.803 ألف جنيه للبيع و 115.9 ألف جنيه للشراء.

