غدًا.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجنوب سيناء

تنطلق غدًا السبت أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 للصفوف النقل بمحافظة جنوب سيناء، ووفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي تلاميذ الصف الرابع والخامس والسادس (رسمي وخاص) غدًا السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام وبالمثل طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي (رسمي وخاص)، بينما يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) الامتحانات اعتبارًا من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) الامتحانات غدًا السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 24 يناير 2024 لمدة عشرة أيام، بينما الصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الإثنين 22 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام .

من جانبه أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن مدارس جنوب سيناء أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تنطلق غدا السبت، مشيرًا لـ"البوابة نيوز" إلى أن آلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي ستتم هذا العام وفق نظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف "الثالث الإعدادي" موضحًا أنه عبارة عن كراسة للأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية ، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب بهذا النظام ، ومشدداً على التزام مديري الإدارات التعليمية باتخاذ جميع الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة .

ووجه وكيل الوزارة بمراعاة الدقة أثناء تنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات .

كما شدد على منع دخول التليفونات المحمولة داخل محيط لجان الامتحانات سواء للطلبة والملاحظين.