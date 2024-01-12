محمد صلاح على رأس أبرز 5 نجوم في أمم أفريقيا

تنطلق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، غدًا السبت، فى نسختها الرابعة والثلاثين، التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، لتكون ضربة البداية بين المنتخب الإيفوارى (المستضيف للبطولة) وغينيا بيساو فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتسابق 24 منتخبًا على لقب كأس الأمم الأفريقية، على رأسهم المنتخب الوطنى الباحث عن اللقب الثامن فى تاريخه بعد غياب أكثر من 13 عامًا، بالإضافة إلى منتخبات المغرب وكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون والجزائر والسنغال وغانا.

وتزخر هذه المنتخبات بالنجوم، الذين يحلمون بلقب البطولة الأول فى تاريخهم، ويحملون آمال بلادهم فى العرس الأفريقي، ويأتى على رأس أبرز نجوم البطولة النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي. ونسلط الضوء على أبرز نجوم أمم أفريقيا 2023، فى السطور التالية.

محمد صلاح

محمد صلاح

وتحمل هذه البطولة، أهمية كبيرة لقائد المنتخب الوطني، محمد صلاح، الذى تبلغ قيمته السوقية 65 مليون يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي، وذلك بعد إنجاز التأهل لبطولة كأس العالم 2018 فى روسيا، حيث يضع الفرعون نسخة 2023 من كأس أمم أفريقيا صوب عينيه؛ من أجل التتويج بلقب مع الفراعنة، بعدما فشل فى قيادة المنتخب المصرى فى حصد اللقب فى نسختين سابقتين 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال بعد بلوغ نهائى البطولتين، ولكن يأمل صلاح فى معانقة الذهب ليضع قدميه ضمن أفضل لاعبى العالم والاقتراب رويدًا من خطف جائزة الكرة الذهبية فى حال حصول ليفربول على بطولات فى الموسم الحالى 2023-2024، وذلك ما يعزز كثيرًا من حظوظه للمنافسة على جائزة أفضل ‏لاعب فى العالم لعام 2024.

فيكتور أوسيمين

ويناطح محمد صلاح، فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا وفريق نابولى الإيطالي، بعدما تفوق الأخير على الجميع وحصد جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا 2023، فى ظل صراعه على الجائزة مع محمد صلاح والمغربى أشرف حكيمي.

أوسيمين

وتبلغ قيمة أوسيمين التسويقية حاليًا 110 ملايين يورو، إذ تعد هذه البطولة للمهاجم النيجيرى محطة قوية فى تاريخه فى ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للحصول على خدماته، بالرغم من تجديد عقده حتى عام 2026، ليستمر تهافت الفرق مثل تشيلسى ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وغيرهم عليه، بعدما حل ثامنًا بقائمة «البالون دور» المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة لأفضل لاعب فى العالم فى العام المنقضي.

محمد قدوس

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأفريقية، رفقة موزمبيق، والرأس الأخضر، وغانا، الذى يضم بين صفوفه نجم متوقع ظهوره بشكل لافت للأنظار فى البطولة، هو محمد قدوس، لاعب خط وسط وست هام يونايتد الإنجليزي، الذى يبلغ من العمر 23 عامًا وتبلغ قيمته التسويقية 45 مليون يورو.

محمد قدوس

ويحمل محمد قدوس، آمال المنتخب الغانى فى كان 2023، بعدما تألق مع المطارق فى الدورى الإنجليزى الممتاز وبطولة الدورى الأوروبي.

أشرف حكيمي

ويظل أشرف حكيمي، دائمًا أحد نجوم منتخب المغرب فى الفترة الأخيرة، بعدما قاد أسود الأطلس لتحقيق إنجاز تاريخى فى بطولة كأس العالم قطر 2022، باحتلال المركز الرابع وبلوغ دور نصف النهائى من المونديال فى إنجاز عربى وأفريقى غير مسبوق.

أشرف حكيمي

ويعد حكيمي، أحد مفاتيح لعب المنتخب المغربى القوية فى البطولة القارية، ليستمر ضمن التشكيل المثالى لأفضل لاعبى أفريقيا فى 2023، امتدادًا لمنافسته على جائزة أفضل لاعب فى القارة السمراء عن العام الماضي، المقدمة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف».

إسماعيل بن ناصر

وتتجه الأنظار إلى لاعب خط وسط ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، حينما يمثل منتخب الجزائر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، الذى عاد إلى الملاعب مؤخرًا بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

إسماعيل بن ناصر

وكان بن ناصر تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة اليمنى، خلال لقاء الذهاب للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، يوم 10 مايو 2023، اضطرته لإجراء عملية جراحية يوم 16 من نفس الشهر، وقال حينها الأطباء المختصين أن عملية إعادة التأهيل تتطلب فترة طويلة و أن اللاعب لن يعود إلى ميادين كرة القدم إلا بعد 6 أشهر على الأقل، ليعود ويحمل آمال المنتخب الجزائرى فى البطولة، ويكسب ثقة المدرب جمال بلماضى باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لمحاربى الصحراء بعد استعادته لكامل لياقته البدنية وجزء من مردوده الفني، فى انتظار تألقه خلال أمم أفريقيا، ليعمل على ارتفاع قيمته التسويقية التى تبلغ فى الوقت الحالى 35 مليون يورو.