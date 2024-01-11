ضبط مخدرات وأسلحة نارية وذخائر.. نتائج الحملات الأمنية في 3 محافظات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (44) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (19 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش –21 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 35 منهم معلومات جنائية").

ضبط (9) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (4,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الأفيون، الشابو") بحوزة (9متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (356) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين).

ضبط (3) قطع سلاح نارى ( بندقية خرطوش –2 فرد محلى – عدد من الطلقات).

تنفيذ عدد (779) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو– 8 كيلو جرام من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين) وكذا ( 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين( لهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .