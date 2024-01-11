محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاع الربط بين محور دسوق المزدوج

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال رصف ورفع كفاءة وتطوير قطاع الربط بين محور " كفرالشيخ_ دسوق المزدوج “، وطريق كفر الشيخ دسوق الزراعي بطول 550م، بنطاق قرية أبو زيادة بمركز دسوق، وموقع إنشاء كوبرى الربط السطحى بهدف تحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل بمحور كفر الشيخ - دسوق، وكفر الشيخ - سيدى سالم، وكفر الشيخ - قلين”.

جاء ذلك ضمن الشبكة القومية للطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ، لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة، بالمحافظات المجاورة من خلال طريق كفر الشيخ - طنطا، وكفر الشيخ المحلة، وكفر الشيخ - البرلس( الدولى الساحلى)، وكفر الشيخ - دمنهور؛ طريق إسكندرية الزراعى، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع وبصفة مستمرة أعمال رصف القطاع الرابط بين طرق " كفر الشيخ - دسوق المزدوج الجديد، وطريق كفر الشيخ - دسوق الزراعى القديم، وطريق كفر الشيخ - سيدى سالم، وطريق كفرالشيخ - قلين " بنطاق قرية أبو زيادة بمركز دسوق، بطول 550 متر، فضلاَ عن تدبيش وتبطين الطريق ورفع كفاءته وتوسعته، من عرض 7 أمتار إلى 15 مترًا في الإتجاهين، بمحاذاة مصرف سالم، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى سطحى بذات المنطقة على مصرف " نمره 8 "، بهدف تحقيق السيولة المرورية ومواجهة ظاهرة الزحام بتلك المنطقة التى تربط شبكة طرق مراكز " كفرالشيخ - دسوق، سيدى سالم - قلين "، على الشبكة القومية للطرق، وتقديم خدمة نقل نوعية ومتقدمة لأهالينا في محافظة كفرالشيخ.

وأكد إنه يتم إنشاء شبكة طرق عملاقة بكفر الشيخ لخدمة أهداف التنمية المستدامة والشاملة بمختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفي إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال جولته قاد محافظ كفرالشيخ، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على قطاع الربط بين محور طريق كفرالشيخ- دسوق المزدوج، وطريق كفرالشيخ- دسوق الزراعى، بنطاقة قرية أبو زيادة بمركز دسوق، منبهًا بإنذار أصحاب المحال والمنشآت التجارية بعدم معاودة التعدى وتجنب وضع الإشغالات على حرم الطريق العام كحق للمارة ولن يُسمح بتجاوزه.

IMG-20240111-WA0025

IMG-20240111-WA0026