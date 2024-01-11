انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالوراق

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية داخل عقار بالوراق، وفحص أثار الحريق لمعرفة أسبابة وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع ترعة السواحل

وعلى الفور دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم العميد محمد سلامة.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأول لعقار مكون من 10 طوابق بشارع ترعة السواحل وتمام الإخماد.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.