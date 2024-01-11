ads
الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالوراق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية داخل عقار بالوراق، وفحص أثار الحريق لمعرفة أسبابة وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع ترعة السواحل

وعلى الفور دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم العميد محمد سلامة.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأول لعقار مكون من 10 طوابق بشارع ترعة السواحل وتمام الإخماد.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.

 

حريق شقة سكنية الأدلة الجنائية الوراق