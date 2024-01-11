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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط أكثر من 24 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالقاهرة

ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة
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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.


وأكد المحافظ، علي ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
 

فى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط أكثر من ٢٤ طن لحوم، ومصنعات لحوم، ودواجن، ومفروم، وكبدة، ودهون، وحواووشى غير مطابقة للمواصفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير ٦٩ محضر وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم حيث تم اعدام ما يقارب 12 طن منها فى محرقة المجزر الالي والباقى تحت تحفظ النيابة.

الدواجن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غير صالحة للاستهلاك مدير مديرية الطب البيطري