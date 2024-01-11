محافظ الغربية يفاجئ مستشفى بسيون المركزي ويتابع امتحانات النقل بالمدارس.. صور

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة للمستشفيات بكافة مراكز ومدن المحافظة في أوقات مختلفة دون سابق إنذار، للوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أية أزمة أو كوارث طبيعية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة لمستشفى بسيون المركزي في الثامنة من صباح اليوم، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفى في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة في مجال الرعاية الطبية.

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة اقسام الاستقبال، والعناية المركزة والغسيل الكلوي وقسم الحضانات والأشعة فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى،واستمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة، واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أية احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

وأكد محافظ الغربية، أننا نعمل جميعا كل في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشكلاتهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين، مؤكدا على أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ وأخت وأبناء لنا جميعا يجب أن نراعي ضمائرنا جميعا معهم.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعه امتحانات الفصل الدراسي الاول للمرحلتين الابتدائي والاعدادية بمدرسة الجمهورية ببسيون وخلال الجولة تابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان مؤكداً توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.

ووجه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس.

ومن جانبه، أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات.

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