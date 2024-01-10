بعد تراجع التضخم.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الأربعاء 10 يناير 2024

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا مساء تعاملات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستويات 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.