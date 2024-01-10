ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب طعنا أثناء فض مشاجرة بحدائق القبة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بحدائق  القبة اليوم بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في مسرج جريمة  مقتل شاب بطعنات نافذة في الجسم، أثناء  فض مشاجرة بحدائق القبة للتعرف لهوية المتهمين كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

وانتهت النيابة، من مناظرة الجثة وتبين  أنها  لشاب في العقد الثالث مصاب بطعنة فى الرقبة، وأماكن اخرى، أدت إلي قطع في الشريان، ونزيف دموي أسفر عن الوفاة في الحال، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى، عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كان ورد بلاغًا لقسم شرطة حدائق القبة من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع جريمة قتل شاب خلال مشاجرة بين شخصين.

بانتقال رجال المباحث،  ‏عثر على جثة شاب يدعي "يوسف" في العقد الثالث من العمر به طعنه في الجسم، وتبين من التحريات  نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، أسفرت عن سقوط قتيل وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة‏، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.

القانونيه اللازمة النيابة العامة بسبب خلافات بينهم بحدائق القبة