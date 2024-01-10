التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب طعنا أثناء فض مشاجرة بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في مسرج جريمة مقتل شاب بطعنات نافذة في الجسم، أثناء فض مشاجرة بحدائق القبة للتعرف لهوية المتهمين كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

وانتهت النيابة، من مناظرة الجثة وتبين أنها لشاب في العقد الثالث مصاب بطعنة فى الرقبة، وأماكن اخرى، أدت إلي قطع في الشريان، ونزيف دموي أسفر عن الوفاة في الحال، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى، عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كان ورد بلاغًا لقسم شرطة حدائق القبة من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع جريمة قتل شاب خلال مشاجرة بين شخصين.

بانتقال رجال المباحث، ‏عثر على جثة شاب يدعي "يوسف" في العقد الثالث من العمر به طعنه في الجسم، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، أسفرت عن سقوط قتيل وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة‏، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.