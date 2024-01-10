المونسنيور ناريك نعمو يصل الأردن لتسلم مهام خدمته كنائب بطريركي للأرمن الكاثوليك بالأرض المقدسة

وصل المونسنيور ناريك لويس نعمو إلى العاصمة الأردنيّة عمّان، ليبدأ مهامه نائبًا بطريركيًا للأرمن الكاثوليك في الأرض المقدّسة “الأردن وفلسطين”، بعد كتاب تعيين الموقّع من قبل بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، في أغسطس ٢٠٢٢.

سيم كاهنًا في كاتدرائية القديس يوسف للأرمن الكاثوليك عام 1997 على يد المطران بطرس مرياتي، وخدم كاهنًا لرعيّة القديس يوسف في القامشلي، من ثم تابع رسالته ليخدم رعيّة الكنيسة الأرمنيّة الكاثوليكيّة في مدينة فالانس الفرنسيّة.

وفي عام 2015 عينه مثلث الرحمات البطريرك بيدروس العشرون غبرويان مديرًا للمعهد الحبري الأرمني في روما.