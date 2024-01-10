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الأربعاء 10 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس السوبرالإسبانى.. جريزمان وموراتا يقودان التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام الريال

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "الأول بارك"، حيث يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى، والتى تستضيفها أرض المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري.
ويسعى الأرجنتينى دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، للدفع بموراتا وجريزمان فى خط هجومه واستغلال الانتعاشة الهجومية لهما فى الفترة الأخيرة.
ومن المتوقع أن يخوض أتلتيكو مدريد بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: لينو - هيرموسو - خيمينيز - سافيتش.
خط الوسط: مولينا - دي بول - كوكي - يورينتي.
خط الهجوم: جريزمان - موراتا.
وتعتبر تلك المباراة هى الديربى الأول والأكبر فى مدينة مدريد الإسبانية، لما تحمله تلك المواجهة من تاريخ عريق. 
وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الرابعة من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتى يشارك فيها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.
ويسعى فريق أتلتيكو مدريد للفوز والتأهل لنهائى البطولة والظفر بها لأول مرة منذ أستضافتها أرض المملكة العربية السعودية، ورد الأعتبار من المواجهة التى جمعت بينهما فى السعودية فى نهائى البطولة بنسختها الأولى.

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