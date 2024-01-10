دولة جديدة تنضم إلى جولة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة

كشف مسؤول أمريكي إلى وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن عزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إجراء زيارة للبحرين ضمن جولته في المنطقة.

وتأتي زيارة بلينكن إلى البحرين ضمن جولته الإقليمية، على الرغم من كونها غير معلن عنها مسبقا.

واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مدينة رام الله.

وتأتي زيارة بلينكن إلى فلسطين لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية لفلسطين في إطار جولته الرابعة إلى منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وبدأ بلينكن جولته في المنطقة بزيارة تركيا ومنها إلى اليونان ووصل فيما بعد إلى الإمارات وقطر ومصر وإسرائيل، ووصل اليوم إلى رام الله.