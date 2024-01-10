وكيل تعليم شمال سيناء يستقبل إدارة الأزمات لتنظيم التعاون ومواجهة أي أزمة أو كارثة

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لتنظيم التعاون المشترك في حدوث أي أزمة أو كارثة، وضم الوفد كل من حازم سعيد أيوب ومحمد إبراهيم علي وقد تم مناقشة محضر تنظيم التعاون المشترك بين ديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم وذلك في حالة حدوث أي أزمة أو كارثة بين المحافظة وبين مديرية التربية والتعليم.

كما استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم أحمد محمد رشوان ويهنئه بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة التعليم التجاري، وذلك بحضور المهندسممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني وقد تمنى له التوفيق والسداد والنجاح في منصبه الجديد.

كما اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انتظام سير العملية التعليمية وبدء امتحانات النقل لنصف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

هذا وقد أشار بأن الامتحانات تسير سيراً طبيعيًا، إذ أنها شهدت الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة والخاصة بضوابط سير الامتحانات وقد شدد على تنفيذ التعليمات والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية مع إعطاء الطالب حقه كاملاً للوقت المحدد للإجابة مع توفير كل سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، وتوفير كل التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات ،والتواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية ،وبين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الست، والتأكيد على إقرار الموانع لكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان بالمدارس.