أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا، فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلى المصرى سحل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في ميد بنك ، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وسجل سعر العملة الأوروبية المحدة “ اليورو ” في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 33.68 جنيه للشراء و 33.84 جنيه للبيع.

و في بنك أبو ظبي التجاري يجل سعر اليورو اليوم نحو 33.74 جنيه للشراء، و 33.93 جنيها للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني، مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 39.18 جنيه للشراء و 39.36 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 36.18 جنيه للشراء و 36.35 جنيه للبيع.

ثبت سعر صرف ال 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري، عند نحو 21.38 جنيه للشراء و 21.48 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.30 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

كما سيطرت حالة من الهدوء على أسعار صرف العملات العربية في سوق الصرف المصرية ، حيث سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري ، نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي، يجل سعر الريال السعودي ، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري في عند نحو 100.24 جنيه للشراء و 100.70 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.