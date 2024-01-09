تجديد حبس شخصين لحيازتهما أسلحة نارية بالتبين

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة نارية بمنطقة التبين.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة عثرت على بندقية وطبنجة داخل سيارة نقل مستأجرة بمنطقة التبين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة حيازة (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) أسلحة نارية "دون ترخيص"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة نقل "مستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للأسلحة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.