صحة الشيوخ توصي بالاستفادة من مستشفيات التكامل بمحافظة المنوفية

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة اليوم اجتماعين، وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة ، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة ، والنائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة: أولاً: الاقتراح برغبة المقدم من النائب د حسين خضير بشأن: "إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزى".

ثانياً: الاقتراح برغبة المقدم من النائب د أسامة فهيم بشأن: "إعادة هيكلة مستشفيات التكامل بمحافظة المنوفية"،وذلك بحضور ممثلي الحكومة .

وفيما يخص الاجتماع الأول رفض النائب حسين خضير مقدم الاقتراح برغبة مناقشة الموضوع نظراً لضعف تمثيل وزارة الصحة والسكان ، وتم إرجاء مناقشة الاقتراح برغبة لموعد آخر يحدد فيما بعد.



فيما يخص الاجتماع الثانى أوضح النائب أسامة فهيم مقدم الاقتراح برغبة أنه منذ أن تم إنشاء مستشفيات تكامل بمراكز "منوف - أشمون - شبين الكوم - بركة السبع - قويسنا – الخطاطبة – كفر داود - تلا – الباجور"، لتقديم الخدمات الصحية مع المستشفيات المركزية، وفقاً لقرار الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق لتخفيف الضغط على المستشفيات من أجل خدمة أهالي هذه القرى، إلا أن بعضها تحول إلى مراكز لتقديم خدمات صحة الأسرة فقط خلال الفترة الصباحية، حيث لم يعد لهذه المستشفيات دور في تخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول أعداد هذه المستشفيات ومساحتها والدور الذي تقوم به وكافة الخدمات الصحية التي تؤدى من خلالها، ومدى تناسبها مع حجم الاستثمارات التي تكبدتها الدولة في إنشاء هذه المستشفيات



وطالب النائب أسامة فهيم ، بتوضيح الدور التي تؤديه هذه المستشفيات والخطط المستقبلية لتشغيلها ، وأيضا تحويل مستشفى تكامل شنتنا الحجر إلى مستشفى أطفال لخدمة أهالي هذه المنطقة والقرى المجاورة، حيث يتم تحويل حالات الأطفال بمحافظة المنوفية إلى مستشفى أبو الريش الجامعي أو الأطفال التخصصي ببنها لعدم وجود مستشفى متخصص للأطفال وجراحات الأطفال في محافظة المنوفية.

كما طالب فهيم ، بتحويل مستشفى تكامل الخطاطبة إلى مستشفى مركزي والتي تم تجهيز قسم العمليات والحضانات بها ولم يصدر بتحويلها لمستشفى مركزي قرار وزاري حتى الآن.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، أنه تم بالفعل تم استغلال بعض مستشفيات التكامل بمحافظة المنوفية والعمل على رفع كفاءتها، حيث أنه سوف يتم توفير عيادات تخصصية لطب الأسنان، وحميات وصدر وجلدية بالتبادل بين أيام الأسبوع، وسيتم رفع مذكرة لدراسة توفير عيادات تخصصية أخرى للنساء والتوليد، والعلاج الطبيعى وحضانات أطفال.

وتابعت مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، أنه يوجد جزء من مستشفيات التكامل يدخل بخطة التطوير ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، وسيتم رفع مذكرة للوزارة لتوفير مركز تخصصي لعلاج الأطفال مع مراجعة البرنامج الوظيفي الخاص به.

وكشفت الدكتورة رشا خضر ، أنه سيتم دراسة تحويل مستشفى تكامل لتكون مدرسة تمريض بمركز قويسنا أو زيادة القدرة الاستيعابية لمدرسة التمريض الحالية بمركز قويسنا حال عدم الموافقة على إنشاء مدرسة جديدة.

وفي السياق ذاته اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن يتم عمل مستشفيات لعلاج أمراض الذهان العقلى (الأمراض العقلية) التى لا يقبل علاجها بالمستشفيات النفسية باعتبارها أمراض خلل عقلى، وذلك لتكون بمثابة دور متخصص لرعاية لهذه الفئة بمشاركة المجتمع المدنى، وأيضاً زيادة أقسام الحروق والتسمم بالمحافظة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان برئاسة الدكتور على مهران ، بضرورة الاستفادة من مستشفيات التكامل بمحافظة المنوفية خاصة أن المحافظة لا يتوافر بها بعض التخصصات مثل مركز لطب الأسنان ، والعلاج الطبيعى، والنساء والتوليد، والصدر، والجلدية، وحضانات أطفال.

كما أوصت اللجنة بعمل دراسة لتحويل مستشفى تكامل لعلاج الأطفال ومراجعة البرنامج الوظيفي لها، وتحويل مستشفى تكامل إلى مدرسة تمريض بمركز قويسنا.

وأيضا موافاة اللجنة بمستشفيات التكامل بمحافظة المنوفية والمُدرجة بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة.