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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 25 جنيهًا في نهاية التعاملات

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة بنحو 25 جنيهًا  في سعر الجرام الواحد،
وبلغ سعر عيار 21 نحو 3200 جنيه للبيع و3240 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 2133 جنيها للبيع و 2160 جنيها للشراء  وأوقية الذهب نحو 113.74 ألف جنيه للبيع و 115.16 ألف جنيه للشراء.
سجل سعر عيار 24 نحو 3657 جنيه للبيع و3703 جنيهات للشراء، وعيار 18 نحو 2743 جنيها للبيع و2777 جنيها للشراء وكيلو الذهب نحو 3.66 مليون جنيه للبيع و3.702 مليون جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 25.6 ألف جنيه للبيع و 25.92 ألف جنيه للشراء.

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