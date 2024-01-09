رئيس جامعة السويس يتابع سير الامتحانات النظرية بالكليات

أجري الدكتور أشرف حنجيل رئيس جامعة السويس، جولة على عدد من الكليات داخل الجامعة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير أول أيام الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول.

وبدأ رئيس الجامعة جولته بمتابعة امتحانات كلية التربية، حيث كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور إيهاب شحاته عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

تجول رئيس الجامعة في عدد من اللجان الامتحانية واستطلع بعض الأوراق الامتحانية وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة، مستفسرا من بعض الطلاب عن مدى ما توفره الكلية من إمكانات لأجل خروج الامتحانات على الوجه الأمثل. ووجه "حنيجل" بضرورة توفير الأجواء المثالية لراحة أبنائنا الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات، مؤكدا ضرورة التزام الجميع بكافة التعليمات المتعلقة بالامتحانات.

وفي نهاية جولته وجه رئيس الجامعة التحية لإدارة الكلية على ما تبذله من جهد لتنظيم الامتحانات، مؤكدا أن إدارة الجامعة تتابع على مدار الساعة كافة خطوات الامتحانات بمختلف الكليات لأجل تذليل أي صعوبات أو مشكلات قد تحدث.

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