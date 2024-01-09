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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد القائمة الطويلة لجوائز المركز القومي للترجمة

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
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اعتمدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، القائمة القصيرة لجوائز المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي وجاءت الأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة كالتالي:
أولا: القائمة القصيرة في جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الاّداب والدراسات النقدية الدورة الثانية 2023-2024
- رواية "مدرسة الحمقى: شيزوفرينيا من تأليف الكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي و المترجمة عن اللغة الروسية و لصادرة عن المركز القومي للترجمة
- وعن الاسبانية تأتي رواية "الوحش" من تأليف كارمن مولا ومن ترجمة محمد صلاح الدين الفولي والصادرة عن دار عصير الكتب.
- العمل الثالث هو رواية "رجال الأب" من تأليف نيقولاي ليسكوف ومن ترجمة يوسف نبيل باساليوس والعمل مترجم عن اللغة الروسية  وصادر عن دار اَفاق للنشر و التوزيع

ثانياً: القائمة القصيرة لجائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم (الدورة الثانية 2023-2024)
ضمت هذه القائمة عمل أَي كيو فاي: رحلة من الدماغ إلى الروح :نظرية عصبية في تفسير الوعي من تأليف جوليو تونوني و من ترجمة أحمد عمرو عبد المنعم شريف، العمل مترجم عن اللغة الإنجليزية وصادر عن دار نشر نيوبوك للنشر .
- العمل الثاني يأتي بعنوان "ذكاء اصطناعي متوافق مع البشر: حتى لا تفرض الاَلات سيطرتها على العالم " من تأليف ستيورات راسل، من ترجمة مصطفى محمد فؤاد و أسامة إسماعيل عبد العليم ومراجعة مصطفى محمد و العمل صادر عن مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع.
- وعن اللغة الإنجليزية أيضًا العمل الأخير في هذه القائمة و الذي يأتي بعنوان "العقل و المادة"من تأليف إرفين شرودنجر و من ترجمة أحمد سمير سعد إبراهيم و الصادر عن اَفاق للنشر و التوزيع
 
ثالثًا: القائمة القصيرة في جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية و العلوم الاجتماعية الدورة الثانية 2023-2024

  • المناخ :علم الغلاف الجوي" من تأليف نخبة و من ترجمة ايملي محمد حلمي و الكتاب مترجم عن اللغة الإنجليزية عن المجمع العلمي المصري
  • كتاب "اليهود في الإمبراطورية العثمانية:صفحات من التاريخ" من تأليف إيرما لفوفنا فاديفا و من ترجمة أنور إبراهيم و المترجم عن اللغة الروسية ، والعمل من إصدارات المركز القومي للترجمة
  • تاريخ الهند الحديثة و الصادر عن  دار العلوم للنشر و التوزيع من تأليف بيبان تشاندرا و من ترجمة أحمد محمد عبد الرحمن القاضي و رانيا محمد فوزي و العمل مترجم عن الإنجليزية
  • خريطة المعرفة :كيف فقد العالم أفكار العصر الكلاسيكي و كيف استعادها:تاريخ سبع مدن " والمترجم عن الإنجليزية ،العمل من تأليف فيوليت مولر و من ترجمة محمد حامد درويش و مراجعة هاني فتحي سليمان و صادر عن مؤسسة هنداوي.
  • "سيد اللعبة:هنري كسينجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط" و المترجم عن اللغة الإنجليزية ،من تأليف مارتن إنديم و من ترجمة ياسر محمد صديق و العمل صادر عن دار نهضة مصر .
     
    و أخيرًا تأتي القائمة القصيرة  في جائزة الشباب و جاءت الأعمال التي وصلت اللقائمة القصيرة كالتالي
    "أربعون عامًا من الإصلاح و التنمية الاقتصادية في الصين (1978-2018) من تأليف منة الله صالح و هبة سمير المطراوي و مراجعة حسانين فهمي و العمل مترجم عن اللغة الصينية وصادر  عن دار صفصافة للنشر و التوزيع
    العمل الثاني في قائمة الترجمة للشباب "الأرض السفلية :رحلة عبر الزمن السحيق" من تأليف روبرت ماكفارلن و من ترجمة ياسمين العربي عبد الغني و المترجم عن اللغة الإنجليزية عن مؤسسة هنداوي للنشر
    رواية "مارينا سيركا" من تأليف غراتسيا ديليدا ومن ترجمة مينا شحاتة نخلة فانوس و العمل مترجم عن الإيطالية وصادر عن دار نشر حكاية .
    العمل الرابع في القائمة :"اجتياز القرن الحادي و العشرين:أخطر عشرة تحديات تواجه البشرية و كيف يمكن التغلب عليها" من تأليف جوليان كريب و من ترجمة سارة محمد بدوي طه ومراجعة هبة عبد العزيز غانم و العمل مترجم عن الإنجليزية و صادر عن مؤسسة هنداوي
    العمل الخامس و الأخير في هذه القائمة هو "ألبير كامو:مقدمة قصيرة جدًا" من تأليف أوليفر جلوج و من ترجمة مؤمن محمود رمضان و من مراجعة عبد الفتاح عبد الله  و العمل مترجم عن اللغة الإنجليزية وصادر عن مؤسسة هنداوي.
الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدورة الثانية الإسبانية القائمة الطويلة ألكسندر سوكولوف القومي للترجمة المركز القومي للترجمة ترجمة محمد نصر الدين الجبالي جائزه جابر عصفور للترجمة جوائز المركز القومى للترجمة دار صفصافة دار صفصافة للنشر