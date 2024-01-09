وزيرة الثقافة تعتمد القائمة الطويلة لجوائز المركز القومي للترجمة

اعتمدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، القائمة القصيرة لجوائز المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي وجاءت الأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة كالتالي:

أولا: القائمة القصيرة في جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الاّداب والدراسات النقدية الدورة الثانية 2023-2024

- رواية "مدرسة الحمقى: شيزوفرينيا من تأليف الكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي و المترجمة عن اللغة الروسية و لصادرة عن المركز القومي للترجمة

- وعن الاسبانية تأتي رواية "الوحش" من تأليف كارمن مولا ومن ترجمة محمد صلاح الدين الفولي والصادرة عن دار عصير الكتب.

- العمل الثالث هو رواية "رجال الأب" من تأليف نيقولاي ليسكوف ومن ترجمة يوسف نبيل باساليوس والعمل مترجم عن اللغة الروسية وصادر عن دار اَفاق للنشر و التوزيع

ثانياً: القائمة القصيرة لجائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم (الدورة الثانية 2023-2024)

ضمت هذه القائمة عمل أَي كيو فاي: رحلة من الدماغ إلى الروح :نظرية عصبية في تفسير الوعي من تأليف جوليو تونوني و من ترجمة أحمد عمرو عبد المنعم شريف، العمل مترجم عن اللغة الإنجليزية وصادر عن دار نشر نيوبوك للنشر .

- العمل الثاني يأتي بعنوان "ذكاء اصطناعي متوافق مع البشر: حتى لا تفرض الاَلات سيطرتها على العالم " من تأليف ستيورات راسل، من ترجمة مصطفى محمد فؤاد و أسامة إسماعيل عبد العليم ومراجعة مصطفى محمد و العمل صادر عن مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع.

- وعن اللغة الإنجليزية أيضًا العمل الأخير في هذه القائمة و الذي يأتي بعنوان "العقل و المادة"من تأليف إرفين شرودنجر و من ترجمة أحمد سمير سعد إبراهيم و الصادر عن اَفاق للنشر و التوزيع



ثالثًا: القائمة القصيرة في جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية و العلوم الاجتماعية الدورة الثانية 2023-2024