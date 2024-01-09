الحكم على عاطل بالإعدام بالسويس بتهمة قتل زميله

قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى برئاسة القاضي المستشار أحمد حسام النجار وعضوية القاضيين محمد ضياء عبدالظاهر، والوليد حسين، بسكرتارية أحمد سمير، بمعاقبة عمار موسى محمد هندي بالإعدام بتهمة قتل محمود شاهين فرج عمدا مع سبق الإصرار.

وتعود وقائع القضية إلى فجر يوم 27 مايو الماضي، عندما تلقى أحمد محمود أبو كيلة مأمور قسم شرطة الجناين بلاغا من المواطنين بالعثور على جثة لشخص ذكر بمدخل قرية الشلوفة، وبانتقال الرائد عبدالرحمن أبو الفضل رئيس المباحث تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر هو محمود شاهين سويلم فرج 23 عامًا.

وبالفحص الظاهري للجثمان تلاحظ وجود ثقوب 4 بالكتفين والابطين ناتجة عن إصابة المجني عليه بأعيرة نارية أحدثت فتحات دخول وخروج، باستدعاء شقيق المجني عليه اتهم عمار بقتله، وأفاد انه تلقى اتصال من المتهم عمار موسى محمد هندي– عاطل، أبلغه فيه أنه قتل شقيقه المتوفي وألقى جثته في مدخل قرية الشلوفة مكان العثور عليها، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأقرت اتهام المذكور بقتل المجني عليه محمود شاهين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما وجهت له النيابة تهمة إحراز وحيازة فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وفرد مسدس وعيار ناري للسلاح.

ونظرت محكمة السويس القضية وأصدرت ضد المتهم حكمها بالإعدام بعد أخذ الراي الشرعي في تطبيق العقوبة والقصاص.