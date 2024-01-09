روسيا تجلي المئات من بيلجورود الحدودية

أجلت السلطات الروسية، المئات من مدينة بيلجورود الروسية الحدودية جراء قصف أوكراني، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالتسبب بسقوط عشرات الضحايا المدنيين في ظل تصعيد الهجمات.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، "أطلق العدو هجومًا كبيرًا على أوكرانيا"، وأضاف أن روسيا أطلقت 51 صاروخًا أسقطت الدفاعات الجوية 18 منها.

واستهدفت صواريخ روسية مركزًا للتسوق وأبراجًا في بلدة كريفي ريه التي يتحدر منها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مما أسفر عن سقوط قتيل، بحسب معاون مدير مكتب الرئاسة أوليكسي كوليبا.

وتابع، "في كريفي ريه، هناك كثير من المشاكل في شبكات الطاقة. هناك انقطاعات والنقل الكهربائي لا يعمل".