ياسر إدريس: إجراءات اللجنة الأولمبية ضد هشام حطب سليمة 100%

أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الإعداد للأولمبياد يسير بشكل جيد وكل اتحاد لديه عمل معين للتجهيز للبطولة، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية دورها تنظيمي فقط لعمل هذه الاتحادات والعمل على تنفيذ الخطط بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال إدريس في تصريحات تليفزيونية إنه يوجد لدينا دور تنسيقي مع الوزارة والاتحادات لإعداد اللاعبين من أجل الظفر بالميداليات في الأولمبياد، والدعم يصل في مواعيده رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا يوجد أي تقصير في الدعم من جانب الدولة، التي تدعم الرياضة رغم الظروف، وأي تأخير يكون بسبب الإجراءات فقط، والدولة تقوم بواجبها كاملا".

وأضاف: "تلقينا خبر إيقاف هشام حطب بسبب المخالفات الخاصة باتحاد الفروسية، وقمنا بعقد الاجتماع وإيقاف حطب بعد ذلك، وهو أمر وارد يحدث في كل دول العالم، والدليل ما حدث مع جوزيف بلاتر رئيس الفيفا في وقت سابق، وسبق وحدث أيضا ذلك في اللجنة الأولمبية العراقية لأن المخالفات المالية أمر يخص الدولة".

وواصل: "هناك قرارات كانت تتخذ بشكل منفرد مثل إيقاف بعض أعضاء نادي سموحة، وغيرها من القرارات التي كان يتخذها بشكل فردي دون الرجوع لباقي أعضاء اللجنة الأولمبية، وقمنا باستدعائه للتحقيق، لكنه قرر رفع دعاوى قضائية في القضاء الإداري".

وزاد: "لدينا قضية عادلة، وأي شخص مخطئ يجب محاسبته، ومن حقه الدفاع عن نفسه أمام أعضاء الجمعية العمومية يوم 13 يناير، لأننا نعمل بشفافية كاملة، ومجلس الإدارة أخذ قرارًا رسميًا بشأن إيقاف هشام حطب بالإجماع من 12 عضو، كنا نريد السير بهدوء من أجل سمعة مصر، لكن حطب يصر على التصعيد، ووصلنا فقط خطاب يوم 3 يناير، وتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بكافة الأمور".

وأكمل: "الدكتور حسن مصطفى قامة كبيرة، وهو مسئول كبير ولن أنتقده مطلقا وله مكانة كبيرة عندنا ومتأكد أنه لم يعلم الأسانيد والأمور الخاصة بقرار إبعاد رئيس اللجنة الأولمبية، ودائما كان هشام حطب شعاره تعظيم دور الجمعية العمومية، وهناك جمعية قادمة ومن حقه الدفاع عن نفسه".

وأضاف: "الإجراءات سليمة تماما بنسبة 100%، ولم نتخذ سوى قرار صحيح باستبعاد هشام حطب، ولن نكشف عن المزيد من التفاصيل حاليا، لأننا نعمل بشكل لائق من أجل سمعة مصر، ولا نريد أن نكيل الاتهامات لأحد".

وأكد: "ما يحدث مؤخرا لن يؤثر على تقدم مصر بطلب لاستضافة الأولمبياد، لدينا أكبر مدينة رياضية في العالم، ولدينا منشآت كبيرة وضخمة ومؤهلين لاستضافة الأولمبياد".

وأتم: "هناك روح جيدة وتواصل دائم بين اللاعبين في كافة الألعاب مع مسئولي الرياضة، والمرحلة المقبلة ستكون مليئة بالنجاحات".