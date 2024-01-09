برنامج تدريبي على مكافحة الفيروسات الكبدية بجنوب سيناء

انطلقت اليوم فعاليات الدورات التدريبية التى يقوم بها الفرق الوقائية بالمديرية على اعمال الترصد ومكافحة الامراض المعدية ومكافحة الفيروسات الكبدية ، وبناءاً على تعليمات الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة بجنوب سيناء وتحت اشراف الدكتور هيثم الشنهاب وكيل المديرية للطب الوقائى ، قام فريق مكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية بعمل تدريب لمنسقي الفيروسات الكبدية بالمستشفيات التابعة لفرع الهيئة على اعمال الالتهاب الكبدي الفيروسي.

تم التعريف بتلك الامراض وطرق انتقالها والعدوى وكيفية الوقاية منها ، كما تم الحديث عن تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي بي والفئات المستهدفة للتطعيم بالمستشفيات من العاملين ومرضي الغسيل الكلوى وعدد الجرعات الواجب اعطاءها لكل الفئات وايضا تم الحديث عن توافر مصل بى لحالات الوخز والتعرض المهنى للعاملين وايضا للاطفال المولودة لامهات مصابة بفيروس بي ، وسوف يتم استكمال تدريب المنسقين بوحدات ومراكز الرعاية الاولية خلال الفترة القادمة لضمان تحصين جميع العاملين بكافة المنشآت ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي.

جدير بالذكر بانه قد قام بعمل التدريب كلاً من الدكتورة نورهان بركات مدير مكافحة الفيروسات الكبدية و ياسر سليمان و ايمن محمد علامة مراقبي مكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية.

يأتي التدريب بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وفى ضوء بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء.

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