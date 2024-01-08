بعد أنباء صراعه مع الموت.. هل يغادر العامري فاروق مصر للعلاج؟

شهدت منصات وسائل التواصل الاجتماعى انتشار شائعات حول وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بينما نفت عائلته الأمر، فيما أكدت تقارير إعلامية تعرضه لوعكة صحية وتدور حالته بشكل مفاجئ، بعد شهرين من دخوله في غيبوبة كاملة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العامري فاروق تعرض لأزمة بسبب توقف في القلب، وحدوث نزيف جديد في المخ، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، بعدما كانت مستقرة على نفس الوضع منذ فترة، موضحة أن الأطباء وضعوه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

ومنذ دخوله المستشفى في شهر نوفمبر الماضي، لم يستجب العامري فاروق للعلاج، حيث كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة “أون سبورت إف إم” أن حالته حرجة ويحتاج الدعاء له بالشفاء.

وأوضح شوبير أن الحالة الصحية غير مستقرة تمامًا، رغم أن نائب رئيس النادي تجاوب مع العلاج في الأسبوع الماضي واستعاد الوعي نسبيا، ولكن تراجعت الحالة في اليومين الماضيين وعاد لأجهزة التنفس الصناعي.

وحرص شقيق العامري فاروق، خالد العامري، على نفي شائعة وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة، رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية".

من جهته، أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن العامري فاروق سيجري كونسلتو طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد إمكانية السفر إلى الخارج للعلاج بالتنسيق مع أسرة نائب رئيس النادي.

وتبدو الحالة الصحية للعامري فاروق معقدة للغاية، حيث لم يستجب للعلاج حتى الآن، ويواجه لحظة حاسمة ستحدد مصيره، وإذا لم يستقر الوضع الصحي له فمن المحتمل أن يضطر إلى السفر إلى الخارج للعلاج.

