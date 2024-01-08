جيش الاحتلال يتهم إيران بمساعدة حماس في صنع صواريخ موجهة بدقة.. ويلوح بحرب محتملة مع حزب الله

ادعى الجيش الإسرائيلي أنه عثر على أدلة في غزة تظهر أن إيران ساعدت حماس في صنع صواريخ موجهة بدقة، وهو أمر كان يعتقد أن الحركة لا تمتلكه.

ومن غير الواضح ما هو الدليل على تورط إيران في تصنيع وتشغيل الصواريخ، على الرغم من تقديم صورة مع الإعلان، والتي يقول الجيش الإسرائيلي إنها صاروخ كروز أنتجته حماس في قطاع غزة.

ولم تنكر إيران قط دعمها لحماس والجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة، حيث قدمت الأموال والتدريب والأسلحة والمعرفة، ولكن حتى الآن، من المعتقد على نطاق واسع أن حزب الله في لبنان هو المجموعة الوحيدة التي حصلت على صواريخ موجهة بدقة.

ويأتي الكشف عن حماس بعد يوم واحد فقط من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قام بتفكيك "الإطار العسكري" لحماس في شمال غزة، وأنه يركز الآن على وسط وجنوب غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا إن الهجوم على غزة سيستمر حتى يتم "القضاء على" حماس.

وأضاف الأحد لمجلس الوزراء الحربي أن الحرب لا يجب أن تتوقف حتى نكمل جميع أهدافها.

وقال منتقدو نتنياهو إن طموحاته العسكرية ربما تكون مدفوعة بمصالح سياسية. ونقلت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه قوله إن “المسيرة السياسية لنتنياهو ستنتهي معها، مما سيحفزه على توسيع الصراع”.

وقد يعني هذا، قبل كل شيء، حربًا محتملة مع حزب الله في لبنان – وهو أقوى حليف لإيران والذي استهدف إسرائيل مرارًا وتكرارًا خلال الأشهر الثلاثة منذ 7 أكتوبر.

وأطلقت حزب الله وابلا من الصواريخ باتجاه إسرائيل في وقت مبكر من يوم السبت ردا على مقتل مسؤول كبير في حماس في بيروت الأسبوع الماضي.

وبعد فترة وجيزة، قصفت إسرائيل عدة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان. ويخشى الكثيرون من أن يؤدي التبادل المنتظم لإطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى حرب شاملة، خاصة وأن نتنياهو تحدث عن "تغيير جوهري" في معالجة القتال الحدودي مع حزب الله.

وأرسل الرئيس جو بايدن وزير خارجيته أنتوني بلينكن في جولة أخرى في الشرق الأوسط لمحاولة منع أي اتساع في الصراع المستمر، الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في إسرائيل وعشرين شخصًا. مرات أكثر في غزة.