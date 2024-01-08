طلب إحاطة بسبب انتشار العشوائية في شوارع الهرم وفيصل

تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن انتشار العشوائية في أغلب الشوارع بمناطق الهرم وفيصل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أغلب شوارع فيصل والهرم تعاني من حالة العشوائية في انتشار التوك توك، والسير بسرعات جنونية وعكس الاتجاه ما يتسبب في تعطيل الحركة وأزمات مرورية عديدة، وهو ما يؤثر في الشوارع الرئيسية كذلك.

وقال النائب هشام حسين، إضافة إلى مشكلات التوك توك، تعاني أغلب الشوارع وبينها سهل حمزة والعريش وضياء من إغلاق الشوارع بسبب الباعة، ما يجعل الحركة أمام المواطنين والسيارات شبه مستحيلة.

وأوضح، أن إشكالية كبيرة تعاني منها شوارع فيصل والهرم تتمثل في تعدي أصحاب المحال على الشوارع بصورة غير مقبولة، وهو ما يتسبب في مشكلات كبيرة أمام المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، كل هذا يتم على مرأى ومسمع من الأحياء ولكن دون أن تحرك ساكنًا، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك رقابة ومتابعة حقيقية.