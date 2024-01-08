26 يناير.. "بلاك تيما" تحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

تستعد فرقة "بلاك تيما" لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي يوم الجمعة 26 يناير الجاري.

وذكرت الساقية، في بيان صحفي أمس الأحد، أنها تنتظر جمهورها لحفلة فرقة "بلاك تيما" على مسرح قاعة النهر في الساقية مساء يوم الجمعة 26 يناير الجاري.

وتقدم "بلاك تيما" خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمالها الفنية التي حققت نجاحا خلال مشوارها الغنائي منها أخبار أهرام جمهورية، وانت فاكرني هندي، بوحار، وزحمة، وقول اه، وكل مرة وغيرها.

وتتميز بلاك تيما بلون غنائي لاقى إعجابا كبيرا خاصة بين فئة الشباب، وقدموا أولى عروضهم الغنائية في 7 أغسطس 2004.