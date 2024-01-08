فلسطين.. اندلاع مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب واعتقالات بمدينتي رام الله والبيرة

أعلنت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، يوم الأحد، عن عدة اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

كما أضافت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية في المخيم، بنشوب مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الأن.

وفي مدينتي رام الله والبيرة، نفذت قوات الاحتلال عدة اعتقالات، ومداهمة منازل المواطنين واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وحاصرت إحدى المباني في مدينة رام الله، وقامت آليات الاحتلال بدوريات أمنية في شوارع المدينة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة البيرة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتستمر المجازر الإسرائيلية على قطاع غزة، ويتزايد عدد الشهداء والجرحي كل يوم، فبلغ عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدًا و58 ألفا و316 جريحًا.