التشكيلى رضا عبد الرحمن لـ "البوابة نيوز": أفضل رصد الجوانب الإيجابية لأحداث غزة بدلا من المشاهد المباشرة

أكد الفنان التشكيلى الدكتور رضا عبد الرحمن، أن لكل فنان رؤيته للقضية الفلسطينية، وأنه يرى أنه ليس من الضرورى أن يرصد الفن المشاهد المؤلمة، أو المباشرة كما هى، وأن رصد الجوانب الإيجابية للقضية أفضل بكثير، كرسمه للزعيم السادات وما فعل فى كامب ديفيد، حيث كان له دور كبير فى حماية مصر من الحرب مع العدو الصهيونى الغاشم، وجيمى كارتر ودوره أيضا فى كامب ديفيد.

وعن اختلاف جمهور الفن التشكيلى بين مصر والغرب، قال "عبد الرحمن" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أنه فى مصر دائما السوق "المقتنى" هو المتحكم فى نوعية العرض، لكن فى الغرب الفنان يعرض ما يحلو له بمنتهى الحرية، بالإضافة إلى أن طبقة المقتنى فى مصر مختلفة عن طبقة المقتنى فى نيويورك، أو أى دولة أوروبية، لأن فى مصر هناك ميل أكثر للوحات الزخرفية والموضوعات الواضحىة.

وأضاف الفنان التشكيلى أن مصر لديها حركة فنية قوية، لأنها دولة قوية، ذات تاريخ عريق فى جميع الفنون، موضحا أن أكثر مايميزه فى نيويورك هو أنه فنان مصرى، ويعتز بتقديم دائما نفسه للمجتمع الأوروبى.

وبسؤاله عن أبرز أزمات الفن التشكيلى فى مصر أوضح أن قلة دور العرض، وارتفاع أسعار الخامات، وعدم توافر الخامات دائما أساس مشكلات الفن التشكيلى.

يشار إلى أن جاليرى ارتيزان بنيويورك احتضن ثلاث معارض للفنان الدكتور رضا عبد الرحمن وافراد عائلته، وهي معرض فردى بعنوان "رموز حياتى الذهبية"، وعرض جماعى بعنوان " رضا وعائلته" يضم أعمال زوجته وأولاده، بحضور جينى تشان مديرة دائرة الفنون بمقاطعة بروم بولاية نيويورك، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين.

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