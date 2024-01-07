محافظ سوهاج يزور المطرانيات ويقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد.. صور

زار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، المطرانيات لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وكان برفقته اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد شريف عبيد رئيس فرع المخابرات العامة بسوهاج، والعميد عمرو ابو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الضباط العسكريين والشرطيين.

بدأت الزيارة بتقديم التهاني للأخوة الأقباط في مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، كان في استقبالهم الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل بالكنيسة الإنجيلية، إلى جانب عدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

أعرب المحافظ خلال تقديم التهاني عن تمنياته بعيد سعيد للأخوة الأقباط، مؤكداً على وحدة الشعب المصري وتفافه حول قيادته وقواته الأمنية، كما أشار إلى أهمية تعزيز الروابط الإنسانية والتسامح بين أبناء الشعب المصري في هذه المناسبات الدينية.

وكان في الوفد المرافق للمحافظ، عدد من رجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية، من المقرر أن يستكمل المحافظ زيارته لمطرانيات الأقباط في جرجا والبلينا وطهطا والمراغة.