محافظ قنا يزور الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الكنيسة الإنجيلية المشيخية بنجع حمادي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كان في استقباله راعي الكنيسة القس مجدى فؤاد عبد النور، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، واللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة والعقيد أشرف البغدادي المستشار العسكرى للمحافظة، والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا مدير عام منطقة قنا الازهرية ، أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والامنية.

حيث أعرب محافظ قنا عن خالص تهنئته للقس اندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ومجدى فؤاد عبد النور راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي ولرجال الدين المسيحى والأخوة المسيحين ، مؤكدا على روح المحبة والتسامح والود التى تربط أبناء مصر، فى كل المناسبات القومية والوطنية والدينية والتي تؤكد على أن شعب مصر نسيج واحد وأمه واحده نعيش ونحتفل سوياَ بأعيادنا الإسلامية والمسيحية.

من جانبه رحب القس مجدى فؤاد ، بمحافظ قنا والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين ابناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد ، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحين ، نعيش فى وطن واحد و ندعو لها دائما فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.

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