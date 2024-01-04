هبوط 3 عقارات بدار السلام.. رئيس الحي: تسرب مياه الصرف الصحي السبب .. الأهالي: شركة الصرف والمقاول عالجا المشكلة بالخطأ وعليهم ترميم المنازل

الخوف من الموت تحت الأنقاض أو النوم في العراء يسكن في عقول وقلوب ما يقارب من 25 أسرة بشارع حسين جاد الرب ومحمد حسن بدار السلام بعد تهالك بيارة صرف صحي وتسرب المياه منها ومعالجة شركة الصرف الصحي والمقاول لها بطريقة خائطة تسببت فى أضرار بالمنازل وحولت حياة السكان إلى معاناة مستمرة ،أصوات فرقعات تشرخات المنازل تفزع الأطفال والكبار ،وتحول المحلات إلى أماكن مهجورة دفعت أصحابها الذين يقتاتون منها لبيع محتوياتها حتى يستطيعوا توفير لقمة العيش لأبنائهم .

قبل نهاية شارع حسين جاد الرب حدث هبوط لبيارة صرف صحي وسط منازل مبنية بالبلوكات دون أعمدة خرسانية لا يتعدي ارتفاعها خمسة ادوار ،متسببه فى هبوط بالشارع فتم الاتصال بالنجدة وحضر أفراد من قسم شرطة دار السلام والحي وشركة الصحي الصحي وتم معاينة المشكلة مع مطلع شهر أبريل 2023 وانصرف الجميع وظل الأهالي ينتظرون الإجراءات ،ولكن كان الرد أن شركة الصرف الصحي تتعاقد مع مقاولين لحل المشكلة لمدة شهرين ،حتى تفاقمت المشكلة وزاد الهبوط مع تسريب مياه الصرف الصحي وفقا لما رواه الحاج شعبان محمد أحد سكان العقارات المتضررة.

بينما يؤكد عادل السيد أحد المتضررين أنه بعد حدوث الهبوط بدرجة كبيرة تتعدي 70 سنتميتر وحدوث تشرخات فى المنازل وتسرب مياه الصرف فى نهاية شارع حسين جاد الرب أحضرت شركة الصرف الصحي فى شهر يوليو 2023 ثلاث ماكينات وبدالات لشفط المياه المتسربة من بيارة الصرف المتهالكة وتفريغ الأرض من مياه الصرف من خلال بريمة وجلب معدات لصب خرسانات وحقن الأرض ،وكذلك أحضروا ماكينة حفر ذات حجم كبير حفرت بعمق 12 متر تحت الأرض مما تسبب في تصدع المنازل وترييح المباني وحدوث تشرخات بها ،لذا لجأت الشركة والمقاول المنفذ للمشروع بعمل خوزايق حديدية قبل المنازل من اجل عمل بيارات جديدة عوضا عن المتهالكة فتسببت فى ترييح المبانى بشكل كبير.

فرقعات واهتزازات بالمنازل

بعد منتصف ليل الأول من ديسمبر فزع أطفالي الثلاثة من نومهم على أصوات فرقعة مبانى الشقة فقمت باحتضانهم من على سرائرهم فى مشهد رعب وهرولت بهم إلى الشارع خوفا من سقوط المنزل على رؤسهم هذا المشهد الذى رواه خضر محمد أحد القاطنين في عقار 5 محمد حسن المتفرع من شارع حسين جاد الرب ،لا يفارقه خوفا على حياة اولاده.

ويقول خضر إننا على مدار 7 شهور نعيش فى ازعاج مستمر فأصوات ماكينات شفط مياه الصرف الصحي من البيارة المتهالكة عن طريق وصلات خارجية على مدار 24 ساعة لا تتوقف وينتج عنها موجات اهتزازية ،مشيرا إلى أن الفرقعات نتجت من اخطاء معالجة شركة الصرف الصحي والمقاول لمشكلة البيارة المتهالكة وتسببت في الحاق اضرار بمنزله والمنازل المجاورة.

محاضر رسمية ضد المقاول وشركة الصرف الصحي

حرر المتضررون محضر بقسم دار السلام حمل رقم 13792 إداري بتاريخ 23/12/2023 ضد المقاول المنفذ للمشروع وشركة الصرف ورئيسها بالتسبب فى الحاق الضرر بالمنازل نتيجة المعالجة الخاطئة وحفر الشركة بعمق كبير تحت الأرض دون عمل الاحتياطات اللازمة لذلك قبل التنفيذ مما ألحق ضرر كبير بالمنازل ،مطالبين بقيام الشركة بتعويضهم عن الخسائر التى لحقت بهم وترميم المنازل وتنكيسها .

كما تم تحرير محضر برقم 13889 إداري بتاريخ 25/12/2023 ضد المقاول وشركة الصرف الصحي وشركة الحفر يطالب بإصلاح الأضرار الناجمة عن الأعمال وتعويض المتضررين عن هذه الأخطاء.

ويشكي شعبان حسن البالغ من العمر 65 عام ويعاني من مرض السكر والضغط والقلب وبظهره مسامير نخاع ويقطن فى المنزل رقم 60 شارع حسين جاد الرب من الأضرار التى لحقت به حيث يقطن فى غرفتين فى المنزل المكون من اربع أدوار بدون أعمدة خرسانية ولديه محل فول وطعمية استأجره منذ أعوام حتى يستطيع أن يقتات لأسرته ولكن أعمال الحفر والحقن والخرسانات تسببت فى اغلاقه فاضطر لبيع المعدات حتى يستطيع الانفاق على أسرته المكونة من خمسة أفراد

وقال : ما يحدث يتسبب فى تشرد أسرتى ومد يدنا نتيجة لهذه الاعمال التى لم براع فيها المقاول والشركة أحوالنا رغم حصولهم على الملايين نتيجة تنفيذ المشروع من الدولة دون مراعاة منهم لظروف معايشنا.

وأكد اللواء عبدالتواب عبدالسلام رئيس حي دار السلام أن سبب هبوط الأرضية في شارع حسين جاد الرب القريب من كورنيش دار السلام هو تسرب مياه الصرف الصحي وتقوم شركة الصرف الصحي حاليا بالأعمال الفنية لمعالجة الهبوط.

وأضاف عبدالتواب أن الحي قام بعمل اختصاصه وهو مشروع قرار خلالات وعرضه على اللجان المختصه وهي لجنة الاستشاريين برئاسة المهندس ماهر سامي وحسام زكي مهندسي الحي،وكذلك عرضه على لجنة المنشأت الأيلة للسقوط برئاسة الدكتور محمود الفرنساوي ورمضان حجازي مع عمل اشارة اخلاء تحفظي لقسم شرطة دار السلام وذلك لإخلاء العقار 60 شارع حسين جاد الرب و5 و6 شارع محمد حسن حبيب من السكان.

واشار الى أن الحي والمنطقة الجنوبية والمحافظة تتابع مستجدات الموضوع وتحرص علي تذليل العقبات أمام المتضررين والعمل علي راحتهم .